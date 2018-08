40 års jubilæum: Steen har modnet rigtig mange ikoniske Lego-emner

Billund: Steen Bruno Nedergaard Jensen, Odense, kan fredag 31. august fejre 40-års jubilæum i Lego Koncernen.

Steen blev i 1978 ansat som værktøjsmager i afdelingen, Teknik Form. Her var hans primære opgave at fremstille prøveforme til produktion af prototype emner. På daværende tidspunkt gik man fra kun at lave firkantede emner til også at være i stand til at lave rundinger. Steen var her med til at lave de første rangler i DUPLO serien.

Senere arbejdede Steen sig videre ind i formdesign med CAD CAM samt post processer som speciale. På daværende tidspunkt var CAD CAM en ny arbejdsproces, der gav virksomheden nye muligheder. Her har Steen været med til at modne rigtig mange ikoniske Lego-emner.

I 1990'erne gav det Steen en række udlandsophold i Tyskland og Schweiz, hvor han er med til at lave CAM programmering på værktøjsfabrikkerne. Perioden gav Steen en dybere forståelse for, hvad der sker i fremstilling af produktionsforme.

Siden 2005 har Steen arbejdet med udvikling af nye formkoncepter. Hans erfaring med formfremstilling og formvedligehold bruger han aktivt i dag til at gennemtænke nye platformsløsninger i et brugerperspektiv.

Steen er i stand til at udfordre sig selv og de platformsløsninger, han tidligere har været med til at udvikle.

Han tænker kreativt og anderledes, hvilket gør ham til en stærk spiller at have med på holdet.