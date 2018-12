40 års jubilæum: Peer Christensen

Billund: Peer Christensen, Billund, har tirsdag 18. december 40-års jubilæum i Lego-koncernen. Han startede som værktøjsmager i 1978 på formværkstedet.

Siden da har Peer Christensen været flere steder i koncernen, herunder i afdelingen Lego Engineering som værktøjskonstruktør, i A/S Modulex som leder af konstruktionsafdelingen og senere igen i Lego Engineering som afdelingsleder. Fra 1996 til 1999 var Peer desuden valgt til plastindustriens faglige udvalg af Dansk Industri.

I 2009 flyttede Peer til Hong Kong for at opbygge og udvikle den asiatiske værktøjsplatform til at levere nye værktøjer direkte til virksomheden.

I 2014 rykkede Peer teltpælene tilbage til Danmark igen og fortsatte i Planning og Supplier Development afdelingen som Sr. Engineering Manager. I dag arbejder Peer i External Mould Manufacturing med ansvaret for udvikling af leverandører i Hong Kong og Vietnam. Det førte medio 2018 til, at Peer blev udnævnt til Sr. Supplier Development Manager.