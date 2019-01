40 års jubilæum: Jensine Grøndal

Vandel: Jensine Grøndal, Vandel, har fredag 11. januar 40-års jubilæum i Legokoncernen.

Jensine blev ansat som assistent i systemudviklingsfunktionen. Her arbejdede hun nogle år, indtil hun fulgte med sin leder over i forsyningsafdelingen, hvor hun fortsatte sekretærarbejdet. I 1986 blev det til et jobskifte over i IT-afdelingen som underviser og IT-supporter. Jensine underviste primært i forskellige tekstbehandlingssystemer samt udøvede IT-support på både hardware- og softwaresiden. Jensine har også været med til at udvikle Legokoncernens dokumentskabeloner.

Indtil 2006 fokuserede Jensine på IT service- og supportopgaver ved telefonen, installation og levering af pc'er og support ude hos den enkelte bruger. Derefter var hendes arbejdsområde IT processer og tilhørende administrative værktøjer.

Efter en meget kort periode uden for Lego i efteråret 2017 blev Jensine i starten af 2018 ansat som personlig assistent for to ledere i Corporate Responsibility.

Jensine er en meget loyal, dedikeret og omsorgsfuld medarbejder og kollega. Hun har altid masser af energi.