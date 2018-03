40 års jubilæum: Henry Jensen

Sdr. Omme: Henry Jensen har 40 års jubilæum ved Omme Lift A/S.

Henry boede i sin barndom lige over for den gamle fabrik i Hovedgaden i Sdr. Omme, og måske var det her, han fik interessen for faget - han trippede af og til over til fabrikken for at snuse rundt. Senere hen blev han også udlært på Omme.

Med 40 år på Omme Lift er han én af de få, som kommer til at arbejde under tre forskellige ledelser, da virksomheden netop har hilst på den nye administrerende direktør. Ud over at have været en del af denne historiske udvikling, var Henry også den første, som både kørte og var med til at implementere CNC-maskiner på Omme lift. Dette var for ham en af de store milepæle i hans personlige udvikling på jobbet. Henry er vellidt på fabrikken, hvor han har en positiv tilgang til sin dagligdag. Derudover er han en stabil støtte for fabrikkens lærlinge, hvor han med sin erfaring har bidraget til at give dem gode eksaminer. Henry er også medlem af Omme Lifts samarbejdsudvalg og har været dette i mange år - herigennem har han også bidraget positivt til et godt samarbejde og god trivsel på arbejdspladsen.