40 års jubilæum: Ellen Hougaard

Billund: Ellen Hougaard har søndag den 1. april 40 års jubilæum inden for ældreområdet i Billund Kommune.

Ellen Hougaard har arbejdet alle 40 år i køkkenet på Billund Plejecenter. Her har hun været med til mange omstillinger i årenes løb. Ellen er ligeledes tillidsrepræsentant og har været det i mange år.

Ellen udviser stort ansvar og engagement for sit arbejde, er altid i godt humør og klar til at give en ekstra hånd. Det betyder meget for arbejdsstedet, at have én som hende, og det gør, at Ellen er vellidt af kolleger samt borgere, hvor alle har glæde af hendes smittende humør og gode samarbejdsevner.