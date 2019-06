Viaduktfesten i Filskov er snart klar med 40-års jubilæumsprogram. Formand håber, at yngre kræfter snart vil tage over.

Filskov: Ugen efter pinse går det løs i Filskov. Viaduktfesten står for døren for gang nummer 40, og som altid regner formand Britta Pedersen med, at de unge i stor stil vil søge hjem til festen. Selv har hun stået med ansvaret i omkring 10 år og synes, at det snart er tid til generationsskifte.

- Vi har længe søgt efter mindst én mere i festudvalget, og vi vil rigtig gerne have flere unge ind. Vi kan jo se, at de virkelig rykker, når de kommer og giver en hånd med. Det er dejligt og hyggeligt. Jeg vil bare gerne have, at de tager endnu et skridt og bliver dem, der står for det hele, siger hun.

- Vi har mange unge i Filskov, for der er en del drenge, der er kommet tilbage og har købt hus sammen med deres kæreste. Det er lige dem, vi gerne vil have til at gå ind og tage over, tilføjer hun.