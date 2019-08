40 år med klodser

Billund: I 40 år har Peer-Ole Frederiksen, Billund, arbejdet på Lego.

16. august 1979 begyndte han som maskinarbejder lærling i procesværkstedet. Her fremstillede han produktionsudstyr til eksempeltvist påsætning af arme på minifigurer. Efter endt uddannelse i 1983 blev Peer-Ole Frederiksen ansat i Teknik Form hvor den primære opgave var at lave prototypeforme til Lego-elementer.

I 1986 søgte han over i Futura Form 2 og fik derved muligheden for at fremstille prototypeforme til udviklingen af Duploelementer.

I 2000 søgte Peer-Ole Frederiksen stillingen som Prototype Designer. Siden da har han supporteret produktudviklingen.

- Peer-Ole er en vellidt kollega og den naturlige go-to person grundet hans store erfaring i bredden samt velvilje til at hjælpe andre. Han udviser også stor interesse for sine kollegaers sikkerhed gennem sit arbejde i EHS organisationen. Peer-Oles altid positive mentalitet er med til at højne arbejdsglæden for hele teamet, lyder det i en pressemeddelelse.