40 år i Lego koncernen

Billund: Senior Vice President Poul Schou fejrer 19. august 40 års jubilæum i Lego koncernen.

Poul Schou blev i 1979 ansat som management trainee i Lego System A/S i Billund. Efter to år blev han udnævnt til vicesalgschef i Lego Overseas A/S med ansvar for Asien.

De følgende 12 år rejste han Asien, det sydlige Stillehav og Sydamerika tyndt for at skabe nye markeder.

I 1993 blev han udnævnt til Vice President med ansvar for alt salg, marketing og logistik i Lego Overseas A/S.

I 1997 flyttede Poul Schou og familien til Hong Kong, hvor han etablerede koncernens første salgsselskab i landet.

Fra 2000 arbejdede Poul Schou mest med marketing. Først i Lego Koncernens amerikanske salgsselskab i Connecticut, og fra 2004 i Billund som øverst ansvarlige for de globale markedsføringsaktiviteter.

I 2011 blev Poul Schou udnævnt til Senior Vice President inden for produkt- og marketingudvikling.