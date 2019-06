39-årig rendte rundt med ulovlige våben

Grindsted: En politipatrulje måtte tirsdag aften klokken 20.25 en tur til Fælledvej i Grindsted, hvor anmeldelsen lød, at en mand rendte rundt med våben - både en kniv og et bat.

Betjentene var rundt i området, og her fandt de manden, som viste sig at være en 39-årig mand fra lokalområdet. Han var på dette tidspunkt kun i besiddelse af battet, men optagelser beviser, at han på et tidspunkt også var i besiddelse af en stor køkkenkniv ude på gaden.

Den 39-årige mand var en smule rundt på gulvet, og han forklarede politiet, at han havde våben, fordi han følte sig forfulgt. Han kunne dog ikke forklare nærmere, hvorfor og af hvem, han angiveligt var forfulgt. Betjentene kørte ham derfor hjem og overlod ham til familien.

Den 39-årige mand kan dog se frem til en bøde for at rende rundt med ulovlige våben på offentlig gade.