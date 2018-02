38-årig kvinde fik tæv af kæresten

Grindsted: En 38-årig kvinde fra Grindsted fik natten til torsdag tæv af sin kæreste. Det foregik på kvindens egen adresse i Vestergade.

Klokken 0.35 ringede kvinden til politiet og forklarede, at hun var blevet slået med en træhylde af sin kæreste. En patrulje nåede frem til adressen og konstaterede, at den 38-årige kvinde havde været udsat for vold. Hun blev derfor kørt til observation for sine skader på skadestuen i Kolding.

Kvindens kæreste - en 39-årig mand, som er tilmeldt en adresse i Ikast - blev anholdt og taget med i detentionen, hvor han fik lov til at overnatte. Herefter er politiet gået i tænkeboks med henblik på, om manden skal fremstilles i et grundlovsforhør, eller om han igen kan blive løsladt.

Under alle omstændigheder er den 39-årige mand blevet sigtet for vold efter den grove voldsparagraf - såkaldt kvalificeret vold - og han kan derfor se frem til et retligt efterspil.

Politiet oplyser, at den 38-årige kun er kommet lettere til skade.