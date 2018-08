37-årig kørte knallert uden hjelm og med sprit i blodet

Billund: En 37-årig mand fra Billund blev natten til fredag standset af politiet og sigtet for spirituskørsel.

Det skete, da den 37-årige klokken 0.45 kom kørende på sin knallert ad Granvej. Betjentene fik interesse for manden, da han ingen styrthjelm havde på. Da de fik ham standset, viste det sig, at han formentlig havde endnu mere på samvittigheden - nemlig at han var påvirket af spiritus under kørslen.

Den 37-årige fik udtaget en blodprøve, som nu skal fastsætte den nøjagtige promille.