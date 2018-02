36-årig fængslet i to uger for pistoltrusler

Sigtet i sag om grov vold og pistoltrusler fra Nollund nægtede at udtale sig i retten.

Nollund: En 36-årig mand fra Kolding er ved et grundlovsforhør blevet fængslet i 14 dage for grov vold og trusler med en pistol begået i Nollund mandag aften. Den 36-årige mand valgte ved grundlovsforhøret at benytte sig af sin ret til ikke at udtale sig, og han har derfor ikke erkendt sig skyldig i sigtelserne. Manden er sigtet for mandag aften på en adresse på Klostervej ved Nollund at have slået en 50-årig mand samt truet ham med en pistol.

Medbragte pistol Ifølge Sydøstjyllands Politi kender de to mænd hinanden, fordi den 36-årige har lejet et lokale af den 50-årige. De to mænd blev tilsyneladende uenige om nogle forhold i lejeaftalen, og det fik mandag aften den 36-årige til at troppe op på adressen ved Nollund sammen med to kammerater. Her havde den 36-årige mand medbragt en pistol, som den 50-årige blev truet med, ligesom han blev slået i hovedet. De tre mænd stak efterfølgende af fra stedet, og de blev mandag aften kort efter klokken 22.30 anholdt ved Lunderskov.