33-årig tiltalt for at krænke pige

Grindsted: En 33-årig mand fra Grindsted risikerer en plet på straffeattesten, da han for tiden står tiltalt for blufærdighedskrænkelse af en pige.

Sagen var mandag for retten, hvor den 33-årige stod tiltalt for i alt fem gange i perioden mellem 1. januar 2016 og 5. februar 2017 at have krænket pigens blufærdighed ved forskellige former for berøringer og ved at forsøge at tage pigens tøj af.

Sagen skulle efter planen have været afgjort allerede mandag, men den endte med at blive udsat, da et vidne var blevet syg og derfor ikke var i stand til at møde op og afgive forklaring. Af samme årsag kan anklager Sanne Olsen ikke sige noget nærmere om, hvilken straf hun vil kræve til den 33-årige, hvis han ender med at blive kendt skyldig.

- Det kommer an på, hvordan sagen udvikler sig, og hvad det sidste vidne forklarer, siger hun.

Den 33-årige mand har nægtet sig skyldig i alle anklagerne.