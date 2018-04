33-årig i grundlovsforhør for trusler mod vidne

Grindsted: En 33-årig mand fra Billund fremstilles tirsdag eftermiddag i et grundlovsforhør.

Manden fremstilles for vidnetrusler.

Ifølge politiet skulle han natten til søndag klokken 03.30 sammen med en anden ukendt gerningsmand have opsøgt en 43-årig mand i Tingparken i Grindsted. Den 43-årig mand skulle de have sparket og fremsat trusler imod for at få den 43-årige til at trække en anmeldelse tilbage i en anden voldssag.