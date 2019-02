32 byggegrunde blev solgt i 2018

Billund Kommune: 32 gange i løbet af 2018 lykkedes det Billund Kommune at sælge en byggegrund til en privat borger. Det er en enkelt gang mere og dermed stort set på niveau med året i forvejen, men på et væsentligt område ser tallene for 2018 anderledes ud, hvis man sammenligner dem med grundsalget i 2017.

Der er nemlig kommet mere gang i oplandsbyerne. I Vorbasse blev der i det forløbne år solgt fem grunde, hvilket er mere end i de foregående tre år tilsammen, og desuden er der i både Hejnsvig og Filskov blevet solgt en byggegrund i det forløbne år. Det er efterhånden adskillige år siden, at det senest lykkedes kommunen at komme af med en grund i en af disse to byer. Til gengæld er der sidste år ikke solgt nogle grunde i Sdr. Omme, hvor der i løbet af 2017 blev solgt to grunde i Rahbeksparken.