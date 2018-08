31-årige Linette åbner egen børnepasning i Billund

Linette Risbøl Jensen knokler for at starte sit nye børnepasningstilbud, men indtil videre har det været svært at få forældrenes opmærksomhed.

- Jeg sprang direkte ud i det og troede, at der hurtigt ville komme henvendelser fra forældre, men sådan er det desværre ikke gået indtil videre, siger hun.

- Min motivation ligger i, at min mor selv var dagplejer gennem 26 år, så jeg er vokset op med at komme hjem fra skole, hvor der var andre børn i huset, siger hun.

Godkendelsen fra kommunen er gået igennem, og fra 1. september håber hun således at få mulighed for at tage sig af op til fem børn i hverdagen hjemme hos sig selv på Sønderkær.

Billund: Står det til Linette Risbøl Jensen, får Billund snart en ny privat pasningsordning med navnet 'Sønderkærs Glade Rollinger'. Ordet dagpleje er ifølge hende blevet afskaffet for de private tilbud, men konceptet er stadig det samme.

Min motivation ligger i, at min mor selv var dagplejer gennem 26 år, så jeg er vokset op med at komme hjem fra skole, hvor der var andre børn i huset.

Kommer rundt i Billund

Ifølge Linette Risbøl Jensen skyldes hendes uventede opstartsproblemer ikke mindst, at Billund Kommune for et par måneder siden lavede deres egen dagpleje, som har gjort konkurrencen noget hårdere.

- Jeg ved, at den store dagpleje har fået rigtig mange børn lige pludselig, og derfor er det blevet sværere for mig, siger hun.

Ønsket er stadig at starte op om få uger, men for hver dag, der går, tror hun lidt mindre på, at det lader sig gøre i denne omgang.

I de seneste to måneder har hun ellers både brugt en del tid og penge på at gøre opmærksom på sig selv, som er sket via Facebook, annoncering i Billund Ugeavis og uddeling af over 200 flyers i Billund til private og i butikker.

- Som privat pasningstilbud er man nødt til at komme ud til folk og vise, at man virkelig vil det, men kommer der stadig ikke henvendelser frem mod 1. september, er jeg nødt til at finde noget andet midlertidigt arbejde, siger hun og slår dog fast:

- Men det stopper overhovedet ikke min drøm, selvom den måske bliver udsat i nogle måneder, siger hun.