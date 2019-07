300.000 kroner fra Socialstyrelsen baner vej for en lønnet leder

Frivilligcentret, der lige er flyttet i nye og større lokaler på Nymarksvej, har fået 300.000 kroner fra Socialstyrelsen og desuden 360.000 kroner fra Billund Kommune. Dermed er vejen banet for, at det frivillige arbejde i hele kommunen kan komme til at folde sig endnu mere ud.

Grindsted: De har krydset fingre for det længe, og forleden kom så den gode besked fra Socialstyrelsen: Frivilligcenter Billund får grundfinansiering. Det betyder, at de frivillige endelig kan få ansat den lønnede leder, som de i årevis har efterspurgt. Jobannoncen bliver offentliggjort en af de nærmeste dage.

Frivillige og lønnet

Frivilligcentret, som har 50 sociale foreninger i medlemsskaren, arbejder for, at det skal være nemmere at være frivillig, og at man føler sig værdsat. Medlemmerne passer for manges vedkommende deres frivillige arbejde ved siden af et almindeligt job, og det kan godt blive rigeligt tidskrævende indimellem.

Anne Eriksen, formand for Frivilligcenter Billund, håber derfor, at en lønnet leder kan samle trådene og tage sig af en del af arbejdet med at skaffe midler, arrangere kurser og andet.

- Vi andre knokler bare løs efter bedste evne, har hun tidligere sagt.