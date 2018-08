300 sætter hinanden stævne til Stafet for Livet på Filskov Stadion den 1.-2. september

Når Stafet for Livet den 1. og 2. september afvikles på Filskov Stadion bliver det med flere end 300 deltagere, der skal forsøge at slå sidste års rekord på næsten 10.000 kilometer.

Filskov: I weekenden den 1. og 2. september kommer Filskov Stadion til at summe af liv, når Stafet for Livet for femte gang samler en masse mennesker til et stort program - og 300 deltagere, der vil forsøge at slå sidste års rekord på tæt på 10.000 kilometer, ved at på tre ruter på og ved stadion på Blåhøjvej.

Stafetten, der afvikles med holdaktiviteter over et døgn, symboliserer et døgn i en kræftpatients liv. Formålet er gennem sponsoraftale at deltagerne går sig til en økonomisk støtte til Kræftens Bekæmpelse.

- Mange af de tilmeldte hold er gengangere fra tidligere år, men vi er rigtig glade for også at kunne byde flere nye hold velkommen til stafetten. Med den store interesse der har været indtil nu, er vi helt sikre på, at det igen i år bliver en dejlig weekend, hvor alle arbejder med i den fælles kamp mod kræften, fortæller formand for Stafet for livet Niels Pedersen og tovholder på underholdning og aktiviteter, Anna Kathrine Pedersen i en pressemeddelelse.