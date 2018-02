28-årig narkobilist mistede sin bil

Billund: En 28-årig mand fra Grindsted blev tirsdag morgen en bil fattigere - til gengæld blev han flere sigtelser rigere.

Den 28-årige kom kørende ad Billundvej mellem Billund og Hejnsvig, da han klokken 7.29 blev stoppet af en politipatrulje. Betjentene vurderede, at den 28-årige var påvirket af euforiserende stoffer, og han blev derfor sigtet for at sætte sig bag rattet, selvom han befandt sig i en tilstand, hvor han ikke burde køre bil.

Men det er ikke det eneste problem, som den 28-årige har fået ud af sin køretur. Da det ikke er første gang, han bliver taget for narkokørsel, valgte politiet nemlig at konfiskere hans bil.

Den 28-årige er desuden i forvejen frakendt førerretten, og han havde desuden en mindre mængde amfetamin på sig. Derfor har han nu fået indtil flere sigtelser på halsen, og da han ikke længere har nogen bil, kommer det forhåbentlig til at vare et godt stykke tid, inden han igen kan sætte sig bag rattet i et køretøj.