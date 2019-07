Grindsted: Mandag morgen klokken 7.47 lykkedes det Sydøstjyllands Politi at få fingrene i en bilist, som ikke burde have siddet bag rattet i en bil.

En 27-årig mand fra Vamdrup kom kørende ad Søndre Ringvej i Grindsted, og det viste sig, at han ikke havde noget kørekort. Derfor kan han se frem til en bøde for at have kørt bil uden førerret.