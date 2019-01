Der har aldrig manglet hverken penge, kærlighed eller tryghed for den 27-årige Mads Frederik Riis Madsen, der er født og opvokset i Grindsted. Alligevel har han hele livet haft et tomrum. Dette ændrede sig, da han for to år siden flyttede i tempel, iførte sig orange klæder og begyndte at leve for at tjene sin gud, Krishna. Nu giver alting mening.