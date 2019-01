27-årige Kathrine går med det, der giver mening

27-årige Kathrine Lund Jacobsen er i øjeblikket barselsvikar for frivillighedskonsulent Lærke Noer-Møller. Interessen for frivilligt arbejde blev vakt i Afrika.

Billund Kommune: Kathrine Lund Jacobsen er netop flyttet i lejlighed i Billund Kommune. Hun har boet i Aarhus i de seneste mange år - blandt andet som studerende, men da hun fik jobbet som frivillighedskonsulent i Billund Kommune, bestemte hun sig for at flytte til området - og det har hun ikke fortrudt, for så lægger man helt automatisk mærke til, hvad der sker i byen.

Fra 1. januar tiltrådte hun som barselsvikar for Lærke Noer-Møller, så stillingen er indtil videre begrænset.

Kathrine Lund Jacobsen blev færdig med at læse statskundskab for halvandet år siden og kommer fra et andet barselsvikariat - i Norddjurs. Her var hun også frivillighedskonsulent, og hun kan allerede nu sige, at Billund Kommune er god til at støtte op om sine frivillige - og at der følger flere penge med, end hun er vant til.