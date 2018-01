26 seniorer tester om ny træningsform gør hjernen skarpere

Hasse Højland og Carina Ottesen er begge lokale instruktører i Smart-træning i Billund. En af øvelserne går blandt andet ud på, at svinge et tørklæde i en rytme samtidig med, at man skal kaste en bold i vejret, når der bliver sagt "kast". Foto: Lise Nørgaard

26 seniorer fra 55 til 70 år deltager i øjeblikket i et projekt i Billund Idrætscenter, der skal skabe nye forbindelser i hjernen. Forksning viser nemlig, at det aldrig er for sent at lære sin hjerne noget nyt.

Billund Kommune: Et nyt koncept i DGI-regi, Smart-træning, kan være begyndelsen på at skabe nye forbindelser i hjernen. Nye forbindelser i hjernen giver mulighed for at gribe livet anderledes an, lære nye ting og i det hele taget holde sig skarpere, mere fokuseret og mere aktiv - og det er helt nødvendigt, lyder det fra projektleder Henrik Jacobsen i projektet Hold Hjernen Frisk, som smart-træning er en del af i DGI, for i de kommende år vokser ikke blot gruppen af seniorer - de bliver også væsentligt ældre end tidligere. - Så det er vigtigt at se på, hvordan vi holder hjernen frisk så længe som muligt. Her kan den enkelte gøre en kæmpe forskel selv, for forskning viser nemlig, at det aldrig er for sent at gøre noget godt for sig selv og sin hjerne. Selv en 95-årig kan udbygge sin hjernekapacitet - vi kan skabe nye forbindelser i hjernen, indtil vi dør, siger Henrik Jacobsen.

Smart-træning Træningsformen er en del af projekt Hold Hjernen Frisk, der også indeholder to andre elementer nemlig kulturen i bevægelse - bevægelse i kulturen og seniortræning i naturen.Træningen henvender sig til en ny målgruppe, som tidligere ikke har været så aktive i DGI-regi - nemlig dem, der ikke er så fysisk aktive. For eksempel er der ikke de store fysiske krav til træningen, man behøver ikke skiftetøj og skal bare af med sit fodtøj. Træningen kræver kun et plant underlag.



Målet med projektet er at omsætte forskningsbaseret viden til aktiviteter, så man kan tillade sig at konkludere, at træningen gør en forskel.