26-årige Steffan åbner Krystal Vask med håndvask og rengøring af biler

Grindsted: Slap af i et venterum med gratis wi-fi, så du kan arbejde lidt, og drik en kop kaffe, mens bilen bliver vasket og måske får en støvsugning indvendigt. Det er konceptet bag Krystal Vask, der åbner i Grindsted den 6. oktober - inspireret af en københavnertendens. Også her vaskes bilen i hånden, og man kan tilkøbe støvsugning, aftørring af paneler og mange andre services. Det samme bliver tilfældet hos Krystal Vask.

- Der er ingen som os her i Grindsted, men jeg tror kun, at det bliver et spørgsmål om tid. For folk gider ikke vaske bil i dag - man sætter pris på sin tid på en helt anden måde, men samtidig er det også træls, at bilen bliver ridset i en vaskehal, forklarer Steffan Gejl, der også ser en fidus i at holde sin bil pæn og ren.

Det kan nemlig sagtens betale sig, når den en dag skal sælges igen.

- Mågeklatter og insekter ætser lakken på bilen, og så er der mange mennesker, der generelt har en ulækker bil, siger Steffan Gejl, mens håndværkerne er i fuld gang med at gøre vaskehallen, der kan rumme tre-fire biler ad gangen, klar til brug.