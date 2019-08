Grindsted: En 26-årig mand fra Grindsted burde have ladet sin knallert stå, da han natten til lørdag skulle hjem fra byen.

Kort efter klokken 1 blev den 26-årige standset af politiet på Jorden Rundt i Grindsted, og det viste sig, at han havde drukket for meget til at køre på to hjul. Han blev derfor sigtet for spirituskørsel.