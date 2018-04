2500 har købt billet til Kim Larsen i Grindsted

Grindsted: Det er stadig muligt at få billet til den koncert, som Kim Larsen og Kjukken torsdag den 5. juli giver på Grindsted Stadion. Mange billetter er allerede solgt, og arrangørerne forventer, at de sidste vil være væk inden alt for længe.

- Vi har allerede solgt 2500 billetter, så salget går godt, og man skal nok ikke vente for længe med at købe, siger Kurt Holm, som er formand for Koncertudvalget under Grindsted GIF.

Det koster 375 kroner at opleve Kim Larsen og Kjukken, som senest i 2016 spillede i Grindsted. Ved den lejlighed gav bandet den afsluttende koncert til Musik i Gryden.

Kim Larsen måtte aflyse sin vinterturné på grund af sygdom, men nu skulle han igen være klar.

- Vi håber og tror da, at mange af dem, som måske gik glip af en vinterkoncert tager turen til Grindsted. Jeg tør love, at de vil få en forrygende oplevelse på Grindsted Stadion, siger Kurt Holm.

Billetter til koncerten kan købes på www.musikigryden.dk.