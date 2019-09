25 veteraner var med til flagdag i Grindsted

Grindsted: Hvert år den 5. september går flaget til tops mange steder i Danmark til ære for alle de soldater, der har været udsendt på internationale missioner for Danmark siden 1948. Således også i Billund Kommune, der torsdag for syvende gang i træk havde inviteret til flaghejsning og bagefter rundstykker inde på rådhuset i Grindsted.

- Det er med glæde og stolthed, at jeg som borgmester i Billund Kommune og på byrådets vegne kan byde velkommen til flagdag for jer, der har været udsendt for Danmark og jeres familier, sagde borgmester Ib Kristensen (V) til de fremmødte veteraner og deres hustruer.

Inde på rådhuset fortalte seniorsergent Michael Rugholm Larsen, der for få dage siden modtog 25 års gratiale og medalje for international tjeneste, om at være udsendt for Danmark.

Billund Kommune har i år uddelt syv børnemedaljer mod 13 sidste år.

Flagdagen tilrettelægges hvert år i et samarbejde mellem arbejdsmarkedsafdelingen, byrådssekretariatet og museet.