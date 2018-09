Grindsted Familie- og Firmaidræt er en af de foreninger, der har lidt under Billund Kommunes regler for lokaletilskud. Nu bliver den omstridte 25 års-regel fjernet, og det vækker glæde hos formand Jesper Bech. Arkivfoto: Joan Karlsen.

Grindsted Firma- og Familieidræt er en af de foreninger, der har været hårdt ramt af et reduceret lokaletilskud, fordi medlemmerne er for gamle. Derfor vækker det glæde, at den omdiskuterede 25 års-regel nu bliver sløjfet.

Billund Kommune: Foreningerne rundt omkring i kommunen behøver i fremtiden ikke længere skele til, om deres medlemmer er under eller over 25 år. Som en del af det kommunale budget for det kommende år er det besluttet at sløjfe den omdiskuterede regel, der favoriserede foreninger med primært unge medlemmer. Kun hvis mindst halvdelen af en forenings medlemmer er under 25 år, har foreningerne kunnet få 85 procent i lokaletilskud. Hvis andelen af medlemmer over 25 år nåede op over halvdelen, faldt lokaletilskuddet til 65 procent. Hvis mere end tre fjerdedele af medlemmerne var over 25 år, fik foreningen blot 50 procent i lokaletilskud. Det har haft stor betydning for blandt andet Grindsted Familie- og Firmaidræt, hvor omkring 75 procent af medlemmerne er over 60 år. - Det har vi ventet på længe. Vi har haft fat i en del politikere op til budgetforhandlingerne for at prikke dem på maven, siger Jesper Bech, formand for Grindsted Familie- og Firmaidræt. - Det er meget glædeligt for os. Det bliver betydeligt nemmere at drive en forening på seniorplan, tilføjer formanden.

25 års reglen Den omdiskuterede 25 års-regel betyder, at foreninger, hvis andel af medlemmer over 25 år udgør mere end 75 procent af foreningens samlede medlemstal, kan få 50 procent i tilskud.



Foreninger, hvis andel af medlemmer over 25 år udgør mellem 51 og 74 procent af foreningens samlede medlemstal, kan få 65 procent i tilskud.Foreninger, hvis andel af medlemmer over 25 år udgør maksimalt 50 procent af foreningens samlede medlemstal, kan få 85 procent i tilskud.



Disse regler er politikerne nu blevet enige om at fjerne, så foreningerne får det samme tilskud uanset antallet af medlemmer over eller under 25 år.