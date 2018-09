Sdr. Omme: Viceskoleleder ved Sdr. Omme Skole, Kirsten Andresen, har lørdag 22. september 25 års jubilæum ved Sdr. Omme Skole.

Kirsten Andresen blev ansat som lærer på Sdr. Omme Skole i august 1993. I sine første år som lærer var Kirsten højt respekteret blandt elever og forældre for sit arbejde i klasserummet. Som klasselærer havde Kirsten en tæt kontakt til sine elever, og det blev hurtigt Kirsten, der kom til at står for at koordinere arbejdet med blandt andet elevråd, skolebod og SSP-samarbejdet.

I august 2002 blev Kirsten viceskoleleder og har været det de sidste 16 år. Således blev Kirsten primære fokus flyttet fra den daglige undervisning til ledelse og den mere overordnede kontakt til elever.

Kirsten kan tilskrives en stor del af æren for mange af de gode resultater, skolen har præsteret i løbet af de seneste mange år via sit virke som viceleder.

Kirsten har gennem årene været meget aktiv i det lokale foreningsliv - blandt andet som frivillig leder. Mens Sdr. Omme Idrætscenter var under ombygning, var Kirsten formand for hallens bestyrelse og udførte et stort stykke arbejde i den forbindelse.

Skolen markerer Kirsten Andresens jubilæum fredag 21. september.