Marianne M. Jensen, Vandel, fejrer mandag den 30. april 25-års jubilæum i Lego Koncernen. Marianne blev i maj 1993 ansat som teknisk assistent i stabsfunktionen på fabrikken på Kornmarken. Hendes opgaver bestod primært af maskinværksteds tegninger og udstyr i produktionen. Derudover tegningsarbejde i forbindelse med nyt eller ændret layout og tegningsarbejde til større projekter. Marianne varetog derudover forskellige mindre projekter fra ide, konstruktion til fremstilling og montage. Med sin store tekniske indsigt og høje faglige planlægnings niveau har Marianne varetaget sin rolle på et højt niveau og formået at skabe godt samarbejde. Marianne er meget vellidt af sine kollegaer og er et stort aktivt for teamet og altid villig til at hjælpe andre.

Jubilæet fejres ved en åben reception på dagen klokken kl. 13.30 - 15.00 i kantinen i Kornmarken.