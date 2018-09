25 års jubilæum: Peter Winter

Billund: Peter Winter, Vejle, har 14. september 25-års jubilæum i Lego Koncernen.

Med en faglig baggrund som modelsnedker og efterfølgende maskiningeniør blev Peter i 1993 ansat i Lego Futura ApS, PU4. Her arbejdede han som produktudvikler i en årrække, indtil han i 2002 blev overflyttet til Teknisk Produktgruppe 3 og som nyudnævnt partdesigner startede på at udføre den opgave, som fortsat er hans hovedopgave - den tekniske udvikling af nye Lego-elementer.

Der er altid et stort ønske fra kollegaer såvel som fra den øvrige organisation om, at Peter tilknyttes opgaver, de ønsker løst. Og Peter løser alle opgaver, han bliver stillet - men er især motiveret af at løse de mest vanskelige og udfordrende opgaver, ligesom han altid har et stærkt ønske om at skabe udvikling og tekniske fremskridt for Lego koncernen.

Også privat holder Peter af at udfordre sig selv og andre via hans interesse for motionsløb og bjergvandring.