25 års jubilæum: Mariane Waad Svendsen

Billund: Mariane Waad Svendsen, Bække, har fredag 18. januar 25-års jubilæum i Lego koncernen.

Hun blev i maj 1989 ansat som operatør på aftenhold i monteringsafdelingen på Højmarksvej. I 1992 fortsatte Mariane i dekoreringsafdelingen. I samme periode fra 1992-1995 fungerede hun ligeledes som tals- og sikkerhedsrepræsentant. I 1996 startede Mariane på daghold og samtidig uddannede hun sig som industrioperatør for derigennem at tilegne sig større tekniske kvalifikationer.

Efter en kort periode uden for Lego returnerede hun i 2002 som operatør i bearbejdningsområdet. Her blev hun kort tid efter ansvarlig for kliché-, pude- og malingsforberedelse til produktionen. Hendes beundringsværdige arrangement førte i samme periode til at hun varetog rollen som global træner inden for samme område og repræsenterede ligeledes produktionen som talsrepræsentant.

I 2015 blev Mariane ansat som ramp-up operatør i processing qualification.

Marianne er en værdsat kollega og har ydet en stor indsats i forbindelse med standardisering og globalisering af de forberedende aktiviteter inden for dekoreringsprocessen.