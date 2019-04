25 års jubilæum: Kim Jan Harnisch

Billund: Kim Jan Harnisch, Vejle, har mandag 29. april 25 års jubilæum i Lego Koncernen.

Han startede som værktøjskonstruktør i Lego Engineering. Efter fire år søgte Kim Harnisch nye udfordringer som Part Designer i TPG og fik efter en årrække tildelt en ny rolle som Lead Engineer. I den forbindelse blev han overflyttet til Product Market and Development, og var omdrejningspunktet for udvikling af virksomhedens nye produkter med ansvar for levering, cost og kvalitet.

Kim Harnisch har udvist et stort engagement overfor Legobrandet. Han er aldrig bleg for at gå forrest.

I 2015 blev Sirius teamet etableret, og helt fra starten blev Kim Harnisch omdrejningspunktet med fokus på, hvordan et nyt setup i organisationen skulle etableres for at kunne bringe nye elementer på markedet.

Kim Harnisch er en værdsat kollega og teamplayer og har ydet en stor indsats i forbindelse med etableringen af de tekniske produktgrupper i et kreativt miljø. Hans indsigt i koncernen, og hans viden om, hvordan opgaver løses, samt hans "can-do" holdning til tingene og evne til at tage hånd om nye og komplekse områder med en positiv tilgang, er alt sammen egenskaber, der sættes stor pris på.