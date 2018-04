25 års jubilæum: Helle Stistrup Christiansen

Billund: Helle Stistrup Christiansen, Jordrup, har torsdag 26. april 25 års jubilæum i Lego Koncernen.

Helle Stistrup Christiansen startede sine karriere i Lego Koncernen den 15. januar 1986 i værktøjskonstruktion som teknisk assistent med at lave dokumentation og beskrivelser til virksomhedens form konstruktion. I 1988 blev Helle tilknyttet en nyoprettet Norm afdeling, hvor der skulle vedligeholdes konstruktionsnormer på alle virksomhedens standarder inden for form konstruktion. Hun fik hurtigt ansvaret for alle standarddelene og var i den forbindelse med til at opbygge et klassificeringsværktøj til hurtig søgning af de enkelte standarddele. Helle forlod virksomheden i 2004, men vendte i 2011 tilbage til Mould Design hvor hun igen fik ansvaret for standarddelene. Helle blev i 2012 tilknyttet teamcenter projektet og sidder i dag med support af teamcenter samt det daglig ansvar for klassificering af standarddele.Helle er en meget afholdt og vellidt kollega og er respekteret for hendes høje faglighed.

Jubilæet fejres ved en åben reception torsdag 26. april kl. 13.30-15.00 i kantinen Multi-Huset.