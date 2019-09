Billund: Fredag 13. september runder Senior Manager Finn Thrysøe Jørgensen fra Grindsted et skarpt hjørne i sin Lego-karriere. Her er det nemlig 25 år siden, at han mødte ind på job hos koncernen for første gang.

Finn Thrysøe Jørgensen startede som emnekonstruktør for Duplo-produkterne i 1994. Her beskæftigede han sig med det, der også siden skulle blive omdrejningspunktet for hans karriere, nemlig den tekniske udvikling af nye Lego-elementer.

I 2002 blev han senior emnekonstruktør, og efter et ophold uden for virksomheden, blev han i 2011 udnævnt til sit nuværende job og sin første lederstilling, nemlig som senior manager for partdesignerne, der laver nyhedselementer.

Her har han med sin grundige og analytiske tilgang udmærket sig.

- Finn er med sin høje integritet en meget engageret, delegerende, nærværende og empatisk leder med konstant fokus på, hvordan forretningen kan optimeres med Lego-værdierne for øje, lyder det i en pressemeddelelse fra Lego System.