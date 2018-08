25 års jubilæum: Betina Herskind

Grindsted: Betina Herskind, Grindsted, har fredag 17. august 25 års jubilæum i Lego Koncernen.

Betina blev i 1987 ansat i modelproduktionen som piccoline. Efter et års tid forlod hun virksomheden for atter at vende tilbage få år efter. Først i pakkeriet og siden i dekoreringen. Efter seks år flyttede Betina til Lego Engineering, hvor hun i to år arbejdede med forskellige opgaver. I 2002 skiftede Betina til udviklingsafdelingen. De seneste syv år har Betina fungeret som manager i Global Development Master Data.

Både i sin tilgang til opgaver og kollegaer er Betina kendetegnet ved en høj grad af passion og glæde. Passionen for opgaverne gør, at Betina altid er garant for at se og drive forbedringer for sig selv og andre. Passionen for kollegaerne betyder, at Betina helt naturligt går forrest med at skabe glæde og stemning, både på de gode og de svære dage.