25 års hos Modulex

Billund: Inge Spicker, Vejle, har tirsdag 28. august været ansat i Modulex Gruppen i 25 år.

Inge Spicker startede tilbage i 1993 på aftenhold i pakkeriet i det daværende LEGO Dacta. I 1995 gik turen til Modulex, hvor Inge i de følgende år arbejdede på aftenhold på lageret bl.a. som koordinator for Modulex' forsendelser til det amerikanske marked. En skulderskade satte i år 2000 en stopper for lagerarbejdet, og Inge blev tilbudt en stilling som kvalitetskoordinator i kvalitetsteamet, hvor hun var tovholder bl.a. i opstarten af TIP-tankegangen (løbende forbedring og effektivisering af arbejdsprocesser). I 2006 fik Inge mulighed for at prøve kræfter med opgaven som kundeservicemedarbejder med ansvar for de amerikanske kunder. I dag er Inge fortsat en del af det Customer Service team, som betjener vore forhandlere og distributører i det meste af verden. Inge var i flere år tillidsrepræsentant for sine kolleger og i en årrække medlem af såvel virksomhedens samarbejdsudvalg som bestyrelse. Inge er en imødekommende og meget serviceminded medarbejder, og hun er med sine mange års erfaring og store kontaktflade i virksomheden en meget vellidt og værdsat medarbejder og kollega. Jubilæet fejres med en reception på virksomhedens adresse tirsdag 28. august kl. 13.30-14.30.