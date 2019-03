Billund: Martin Ærbo Jakobsen begyndte først som gravermedhjælper. I 2003 blev han graver og kirketjener, og i 2010 fik han også kirketjenester i Billund Kirke. I dag har han fem medhjælpere til at passe kirkegården ved Grene Kirke og hjælpe til med kirketjenesterne

Det var ellers ikke planen for 25 år siden, at Martin Ærbo Jakobsen skulle være graver. Han er oprindeligt uddannet elektrotekniker, men det var som nyuddannet svært at få et arbejde. Efter et års tid blev han arbejdsmand på Varmeværket i Grindsted, men så bød muligheden sig for at blive graver ved Grene Kirke - et erhverv, der ikke var så fremmed for jubilaren.

- Min far var graver, og havde i mange år tjenestebolig i det nuværende Kirkekontor. Jeg er derfor vokset op lige ved siden af kirken og har siden jeg var barn hjulpet ham, fortæller Martin Ærbo Jakobsen, der slog til, da han savnede den friske luft.

Den 31. marts fejrer han sit jubilæum ved en reception efter gudstjenesten.

- Jeg tror ikke, det bliver til 25 år mere, siger den 51-årige graver med et smil og tilføjer, at han dog ikke har tænkt sig at stoppe lige foreløbigt.