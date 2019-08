I år er det 25. gang, at en større gruppe drenge og piger bruger en uge af sommerferien på at være på fodboldskole i Billund.

Billund: 114 drenge og piger i alderen 6-15 år løber i hele denne uge rundt på fodboldbanerne ved Billund Idrætscenter som deltagere på den lokale fodboldskole.

Dette års fodboldskole kan faktisk fejre jubilæum, da det er 25. gang, at Billund IF og DBU i samarbejde arrangerer fodboldskole i Billund. Det blev markeret ved besøg fra DBU, der overrakte et diplom og en landsholdstrøje - naturligvis med nummer 25 - til klubhusets vægge.

Selvom mange ting også inden for fodboldens verden har forandret sig meget på 25 år, fungerer fodboldskolen præcis som dengang midt i 90'erne.

- Der er et nyt tema hvert år, men ellers kører det i store træk, som det gjorde for 25 år siden. Det gør det, fordi det er et koncept, der virker, fortæller René Solberg Jensen, som er leder af fodboldskolen.