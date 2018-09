25 år i Lego koncernen

Billund: Kim Væsel, Billund kan fredag 14. september fejre 25-års jubilæum i lego Koncernen. Kim blev i 1992 ansat som arbejdsdreng i maskinvedligehold i plastforarbejdningen. Efter to et alvt år var Kim kort ved A/S Modulex (bearbejdnings område), inden han begyndte i lære i Lego System A/S lærlingeværksted, og gennemførte en maskinarbejderuddannelse.

Det åbnede døren til et job i Formværkstedet som formreparatør i halvandet år. Nye muligheder viste sig, og han blev tilknyttet et projekt i pakkeriet.

Kim vendte tilbage som reparatør i pakkeriet og begyndte at opbygge reparatørviden på produktionsgulvet.

Gennem årene udviklede jobbet sig fra reparatør og til, at Kim var den der styrede det planlagte vedligehold, både for pakkeriet og til sidste også bearbejdningsområdet.

I forbindelse med lukningen af pakkeriet, kom Kim til det job han i dag bestrider i Maintenance Support som Projekt Engineer.

Kim er en højt værdsat kollega. Han arbejder for teamet og er altid konstruktiv i sin dialog og feedback til kollegaer, partnere og kunder.