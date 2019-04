Vorbasse: En 24-årig mand fra Vorbasse må forberede sig på, at han i nærmeste fremtid skal op til en ny køreprøve. Manden havde onsdag aften ved 18-tiden foden til at hvile lidt for tungt på speederen, da han kom kørende ad Skødebjergvej, oplyser politiet.

Over en strækning på halvanden kilometer blev den 24-årige målt til at køre mindst 147 kilometer i timen på en strækning, hvor den maksimalt tilladte hastighed er 80.

Det koster altså en betinget frakendelse af kørekortet, hvilket betyder, at den 24-årige mand skal bestå en ny køreprøve for at kunne beholde sit kørekort.