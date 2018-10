23-årige Mia Holm har store ambitioner for sin butik: - Min store drøm er en rigtig tøsebutik

- Begravelserne kan være lidt svære at komme ind på, men jeg begynder at opbygge en kundekreds, så det skal nok komme, forklarer Mia Holm.

Mia Holm holder ikke alle planerne for sig selv. Hun håber på længere sigt at skabe ordninger med virksomheder og måske også få en større andel af begravelserne.

- Min store drøm er en rigtig tøsebutik. En butik, der har alt, hvad en tøs kunne tænke sig, siger Mia Holm, der håber at kunne realisere sin drøm allerede i begyndelsen af 2019. Hun vil dog ikke uddybe, hvad der konkret kommer til at ske med butikken.

Ny ansat

Livet som selvstændig er hårdt arbejde, særligt når man står med det selv og er en udadvendt person, der elsker at have folk omkring sig.

- Jeg er en meget social person og elsker at have med kunderne i butikken at gøre, men jeg har skulle vænne mig til at være så meget alene i butikken.

Heldigvis har hun af og til fået hjælp fra familiemedlemmer og tilmed haft mulighed for nu at ansætte den jævnaldrende Caroline Gunderlund, der også har en baggrund inden for blomsterverdenen.

- Caroline og jeg er et team, der har et virkelig godt samarbejde. Det har virkelig hjulpet mig at få hende ind i butikken, siger Mia Holm, der sammen med Caroline er ved at forberede sig til den næste store højtid, julen.

- Vi er ved at gøre klar med alt til kranse og dekorationer. Vi har travlt, men vi når det.