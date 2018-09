210 dagplejebørn sang som bier

Det var igen i år Vivian Nyeland Hansen, der med sin guitar sang for på sangene. Hun havde i år fået selskab af sin bror, Bo Nyeland, der slog rytmen an på tromme, og lydforholdene var også forbedret, da der i år var både forstærker og højttaler, så lyden var helt i top.

- Vi har valgt fem sange, men de er dog ikke alle med bier. Men vi har meget naturen inde over. Vi har øvet sangene med børnene siden august. Det med at synge giver børnene en faglig kompetence. De store kan synge med, mens de små kan klappe, siger Mette Skriver.

Mor med for første gang

Til arrangementet "Små synger sammen" var der igen i år mødt både bedsteforældre og nogle få forældre frem. En af dem var Marianne Lundfold, der var med for første gang.

- Jeg er i gang med min sidste barsel med vores yngste barn, Emma, der snart er 11 måneder. Derfor havde jeg mulighed for at være med i år. Det har jeg ikke kunnet tidligere med vores ældste barn. Jeg synes, at det er fint at se, at der er så mange børn og det er et godt arrangement, siger Marianne Lundfold.

Som tidligere år havde dagplejerne også i år lagt sig i selen for at gøre det hele så festligt som muligt. Der var gule balloner og mange af både børn og dagplejere havde hjemmelavede gule pandebånd med sorte striber for at illustrere humlebierne.

At sang kan noget var tydeligt at se, da ikke et af børnene var kede af det, mens Vivian og Bo Nyeland sang og spillede. Og både små og store hænder klappede vildt efter hver af sangene.

Ligesom sidste år var der igen i år et af børnene, der havde fødselsdag. Det var Magnus, så han fik naturligvis en fødselsdagssang at trille hjem på.