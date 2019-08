Grindsted: En 21-årig mand fra Grindsted burde ikke have sat sig bag rattet i sin bil mandag aften. Den 21-årige mand har nemlig ikke noget kørekort, og klokken 19.52 blev han standset af politiet, da han kom kørende ad Vestergade.

Den 21-årige kan derfor se frem til en bøde for at have kørt uden kørekort.