2019-sæsonen står for døren: Grindsted Speedway vil i finalen i år

Holstebro har trukket sig i forhold til sidste sæson, så der i 2019 kører seks hold i ligaen. De to øverst placerede bliver sikre på en finaleplads, mens de sidste fire hold dyster om de resterende to pladser.

- Der er ingen tvivl om, at vi vil få sved på panden på en finaleaften. Medaljer ville være perfekt, men det bliver svært. Det er der ingen tvivl om, tilføjer han.

Selvom alt kan ske i en finale, har direktøren stor respekt for kvaliteten på de andre hold, og derfor er det officielle mål at komme i finalen, så man ender i top 4.

- Vores klare ambition og forventning er, at vi står i finalen i år. Vi har holdet til det, siger Michael Bach Nielsen.

Grindsted Speedway Klubs ligatrup for 2019 er på plads:A-kører: Hans Andersen (DK). B-kører: Nicolai Busk (DK), Jaimon Lidsay (AUS) & Adam Ellis (UK). C-kører: Mikkel Brøndum Andersen (DK) & Kasper Andersen (DK). D-kører: Emil Grøndal (DK) & Kenneth Jürgensen (DK). Michael Bach Nielsen er direktør, og Klaus Bjerregaard er holdleder.

Mange danskere

I modsætning til nogle af de seneste år er der mange danske navne at finde på listen. Det ligger der særlige årsager bag:

- Både på grund af publikum, men vi er også nødt til at prioritere at udvikle danske kører, så de får så mange løb som muligt, siger Michael Bach Nielsen.

En enkelt plads står dog åben endnu. Således har den britiske A-kører Robert Lambert, som ellers var med på bruttoholdet, været nødt til at trække sig. Derfor er Grindsted på udkig efter en reserve A-kører.

- Vi er ude at lede med lys og lygte. Vi tror ikke, det er umuligt, for vi har fået flere henvendelser fra udlandet af, men det skal gerne være på plads inden for den næste halvanden måned, siger Michael Bach Nielsen.

Den første match køres 1. maj på hjemmebane på Kjærgaard Speedway Arena mod Slangerup Speedway Klub.