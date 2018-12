2018 bød på flere rekorder for DuPont

Grindsted: 2018 blev et år med flere rekorder for DuPont.

Det kunne fabrikschef Martin K. Madsen berette om i sin tale til medarbejdernes julefrokost. - Både fabrikken i Haderslev og afdelingen Media Blends her i Grindsted har haft et år med rekordsalg. Men også for Grindsted totalt set er det gået rigtig godt. Før pinse satte vi udleveringsrekord af produkter, og her i december har vi haft flere uger, der ligger i top 10 for hele året, sagde Martin K. Madsen ifølge en pressemeddelelse fra fabrikken.De seneste år har budt på flere store projekter, og nye er på vej, oplyste fabrikschefen. Flisværket, der blev indviet i 2017, er nu fuldt indkørt og gør fabrikken CO2-neutral. Foreløbig som den eneste i hele den globale DuPont-koncern.- Nu er vi i gang med at ombygge enzymfabrikken, samtidig med at vi opgraderer processerne på resten af fabrikkerne. Ejerne investerer kraftigt i vores fabrik. Det ser jeg som et resultat af vores ihærdige og vedholdende arbejde med produktivitet, leveringsevne, kvalitet og sikkerhed, sagde Martin K. Madsen ifølge pressemeddelelsen.