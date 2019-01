2018 blev nyt rekordår: Billund Lufthavn rundede 3,5 millioner passagerer

Lufthavnsdirektør Jan Hessellund kan glæde sig over, at Billund Lufthavn har nået endnu en milepæl. I dagene mellem jul og nytår nåede årets passagertal forbi 3,5 millioner. Arkivfoto: Martin Ravn

Som ventet blev 2018 endnu et rekordår for Billund Lufthavn. Det samlede antal passagerer i lufthavnen nåede for første gang forbi 3,5 millioner.

Billund: 3.506.209 passagerer rejste i løbet af 2018 gennem Billund Lufthavn. Dermed kunne lufthavnen igen-igen sætte rekord, og det er naturligvis noget, der vækker glæde. - Det er kun to år siden, lufthavnen kom over tre millioner passagerer for første gang nogensinde, så det er imponerede, at vi på så kort tid har kunnet vokse med 500.000 passagerer, siger lufthavnsdirektør Jan Hessellund. Det samlede passagertal for 2018 bød på en stigning på 3,9 procent. Dermed rejste knap 130.000 flere mennesker gennem lufthavnen end året forinden.

Rutetrafikken trækker flest Der er rutetrafikken, der lokker klart flest passagerer gennem lufthavnen. I løbet af 2018 rejste flere end 2,5 millioner mennesker således med rutetrafik, mens cirka 875.000 mennesker benyttede lufthavnen til at rejse på charterferie.



Der blev i løbet af året fragtet mere end 73.000 tons gods gennem Billund Lufthavn.

Kigger på kapaciteten Det er niende år i træk, at Billund Lufthavn oplever fremgang og sætter rekord i antallet af passagerer. Meget tyder på, at den fremgang vil fortsætte, og derfor er arbejdet med at se nærmere på lufthavnens fysiske rammer allerede i fuld gang. - Det stigende antal flyruter og passagerer betyder, at vi er i fuld gang med at kigge på vores terminal og den fremtidige kapacitet til vækst. I det kommende efterår afslutter vi byggeriet af vores terminaludvidelse mod øst og glæder os meget til at tage de 6.500 nye etagemeter i brug, siger Jan Hessellund.

Flere nye ruter Det er dog ikke alt, der i 2018 har været lutter lagkage. Den meget varme danske sommer fik mange til at droppe ferien sydpå, og det kostede passagerer, da Primera Air mod slutningen af året gik konkurs. Men i stedet har nye selskaber taget over, og lufthavnsdirektøren mener, at der er god grund til optimisme for det kommende år. - Norwegian har netop offentliggjort nye ruter fra Billund til Malaga, Mallorca, Algarve samt Azorerne og tager dermed over, hvor Primera Air slap. Samtidig åbner Ryanair og Wizz Air i foråret nye ruter til Prag, Edinburgh, Kiev og Krakow - herudover sætter Lufthansa samt Air Baltic væsentlig flere afgange ind på deres ruter til Frankfurt og Riga, siger Jan Hessellund. I alt var der i løbet af året 53.583 starter og landinger i Billund Lufthavn, hvilket er en anelse færre end året i forvejen.