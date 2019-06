2000 mennesker så Den Kongelige Ballet i Anlægget

Billund: Med lethed og elegance gav 16 balletdansere fra Den Kongelige Ballet et lille indblik i denne særlige kunstart, de ellers kun viser frem på Gamle Scene i det Kongelige Teater.

Der var stor interesse for begivenheden, som Billund Friluft havde arrangeret. Omkring 2000 mennesker var mødt op for at nyde halvanden times udpluk fra syv forskellige forestillinger.

- Vi vil gerne vise, at ballet ikke er så farlig fint, og jeg tror, at et arrangement som dette tager brodden af det, sagde balletmester ved Den Kongelige Ballet, Nikolaj Hübbe, inden forestillingen skulle til at begynde.

Det var dog ikke kun de professionelle, der var på scenen. Billund Balletskoles elever skulle også optræde.

- Jeg glæder mig, men jeg er også lidt nervøs, sagde Naja Dalgsgaard Christensen på 10 år. Hun så også frem til at få et tip eller to fra de professionelle dansere:

- Man kan helt sikkert lære noget af dem.