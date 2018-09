2. klasse fra Lynghedeskolen har cyklet til Paris - kilometervis

2. klasse på Lynghedeskolen har sammenlagt cyklet 1174 kilometer - og lidt længere end det. Klasselærer håber at kunne give gode vaner videre.

- Jeg vil tro, at cirka halvdelen cykler til og fra skole til daglig, men i de seneste 14 dage er det kun nogle stykker, som ikke har cyklet, men ikke alle er lige trafiksikre, siger Anne Dorthe Søndergaard, der henviser til keglerne, hun har sat op på grusset. Undervejs på turene løser børnene også opgaver med for eksempel sammensatte ord.

Hun har cyklet med dem siden 1. klasse, og i de seneste 14 dage har de deltaget i Alle Børn Cykler - fordi det er vigtigt at kunne cykle, og fordi man skal øve sig. De tyvstartede før sommerferien, hvor de cyklede til Sdr. Omme og tilbage igen, og i de seneste 14 dage har en stor del af klassen, der tæller 24 elever, kørt til og fra skole, og så har de sammen kørt rundt om Engsøen nogle gange.

Grindsted: De har kørt en rotte over - men den var død i forvejen. Og sidste gang så de en trane på vejen - og en svane med ællinger. Ni børn har taget en ekstra tur rundt om Engsøen, mens vennerne venter på pladsen ud mod Morsbølvej, og nu kommer de tilbage, glade, røde i kinderne, småforpustede og er klar til blommer, gulerødder og kiks fra deres klasselærer Anne Dorthe Søndergaards cykelkurv.

Klasselærer, Anne Dorthe Søndergaard, fortalte børnene, at de havde cyklet cirka 1200 kilometer i alt tilsammen på flere cykelture. Foto: Martin Ravn

Cykler frem for at køre

De mange kilometer, der er blevet tilbagelagt er blevet talt sammen, og det betyder, at de alle har kørt lige så langt, som der er til Paris.

- Kan vi ikke også cykle til Syrien, lyder det fra en af drengene, der håber, at han til næste sommer kan besøge sit hjemland, som han savner.

Men den opgave kunne måske godt gå hen og blive lidt for stor en mundfuld for Anne Dorthe Søndergaard, der selv cykler meget - måske ti kilometer om dagen.

- Min mand havde altid bilen, så jeg cyklede. Han døde for efterhånden mange år siden, så nu har jeg bilen, men jeg bruger den kun i weekenden, for jeg kan bedst lide at cykle, siger Anne Dorthe Søndergaard.

Og børnene er enige - fordi det giver energi at cykle, og man får luft, og det er god motion.