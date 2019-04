2. divisionsherrerne har truppen på plads til næste sæson

Grindsted: Knap er den første sæson i 2. division slut for seniorherrerne i Grindsted GIF Håndbold, før klubben allerede er begyndt at kigge frem mod næste sæson.

Sæsonen sluttede med en 5.plads, hvilket var godkendt ifølge klubben, men man har allerede ambitioner om mere til den kommende sæson.

Her kommer fire nye spillere til, og det giver klubben forhåbninger om at kunne blande sig i den absolutte top næste år.

- Jeg er meget tilfreds med den trup, vi har fået sat sammen, og er sikker på, at den både vil fungere godt på og uden for banen. Vi får tilført nogle spillere, som både kan løfte os færdighedsmæssigt, men også kan give vores ellers gode træningskultur endnu et nøk opad, fortæller cheftræner Flemming Pedersen, via en pressemeddelelse.

Eneste huller ifølge træneren er på målmandsposten og på stregen:

- Rasmus Jakobsen har meldt sig på til at tage en omgang mere, da det endnu ikke er lykkedes os at finde den rigtige makker til Christian Wetche, og derudover har vi stadig en plads åben på stregpositionen, hvis den rette viser sig, da Magnus Idorn skal udstationeres i perioder i løbet af det næste år.